LIVE Nuoto | Europei U23 in DIRETTA | bronzi nel mezzofondo per Giulia Salin e Luca De Tullio! Squalificato Cerasuolo

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02: L’Italia dunque chiude l’Europeo Under 23 con sei medaglie, un oro, due argenti e tree sarà decima nel medagliere 20.58: La Germania delnon finisce di stupire! Grande tempo per Sven Schwarz, 21 anni, con il tempo ottimo di 7’41?77, argento per il padrone di casa Daniel Wiffen con 7’45?59, bronzo perDe Tullio che conquista la seconda medaglia personale, la sesta e ultima della spedizione azzurra a Dublino, con il tempo di 7’48?20 20.58: BRONZOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAA! DE TULLIO CHIUDE AL TERZO POSTO! Oro per il tedesco Schwarz, argento per l’irlandese Wiffen 20.57: Ai 700 Schwarz, Wiffen, De Tullio 20.56: Ai 600 Schwarz prende il largo, Wiffen, De Tullio 20.55: Ai 500 Schwarz, Wiffen, De Tullio 20.54: Ai 400 tempo di 3’50?10 per ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di Finali degli Europei U23 di nuoto a Dublino. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre