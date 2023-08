LIVE – Latina-Lazio | Amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di domenica 13 agosto 2023) Latestuale di, match valevole come ultimad’avvicinamento della squadra biancoceleste verso la prima giornata del campionato di Serie A/2024. Gli uomini di Maurizio Sarri, dopo la doppia sconfitta con Aston villa e Girona, hanno bisogno di rialzare la testa e portare a casa una vittoria incoraggiante a una settimana dall’inizio del campionato. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 13 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino ed alcuni approfondimenti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA SU F5 O FAI REFRESH(Ore 21:00) SportFace.

Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ...- Novara quindi alle 20 l'Inter sfida gli albanesi dell'Egnatia mentre test della Lazio con il. In ......per Le due Bari alle 21 in Largo Albicocca concerto "Gaetano Partipilo Boom Collective -" a ... nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteraturaQuinto Ennio (239 - 169 a. ...Domani Casacon BandShow " Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. ... Domenica Subelo, la domenicadella Riviera delle Palme. Le Gall Appuntamenti di sabato 12 ...

Guarda live e in esclusiva Latina-Lazio SS Lazio

Partizani Tirana-Roma è l’ultima amichevole pre-season della squadra di Mourinho prima dell’inizio del campionato: si gioca ...Con l'originale live-set il trio formato da Ivan Cogodi (Ivan Stray), Vincenzo Ferrara e Federico Pessina porta qualità, relax e divertimento sulle spiagge e i locali dell'Alto Verbano e del Varesotto ...