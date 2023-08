LIVE – Latina-Lazio 0-8 | Amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di domenica 13 agosto 2023) Latestuale di, match valevole come ultimad’avvicinamento della squadra biancoceleste verso la prima giornata del campionato di Serie A/2024. Gli uomini di Maurizio Sarri, dopo la doppia sconfitta con Aston villa e Girona, hanno bisogno di rialzare la testa e portare a casa una vittoria incoraggiante a una settimana dall’inizio del campionato. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 13 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino ed alcuni approfondimenti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA SU F5 O FAI REFRESH0-8 (13?, 28?, 52? Immobile, 19’ Felipe Anderson, 38’ De Santis AUT, 48? Zaccagni, 49? Kamada, 56? Isaksen) ...

Lazio e Latina in campo per ricordare Vincenzo D'Amico, campione d'Italia con i biancocelesti del 1974 e molto legato alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo test amichevole

La gara fra Latina e Lazio verrà disputata allo stadio Francioni, oggi 13 agosto, alle ore 21:00. Lazio e Latina in campo per ricordare Vincenzo D'Amico, campione d'Italia con i biancocelesti del 1974 e molto legato alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo