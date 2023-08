LIVE Italia-Spagna 68-77 | Finale Europei basket U16 in DIRETTA | gli iberici ritornano davanti nel finale e si aggiudicano il torneo! Non bastano i 19 punti di Garavagia

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:50 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:45 Noni 19di un mai domo Diego Garavaglia a ribaltare l’inerzia del match nel, dove laha mantenuto una maggiore lucidità offensiva riuscendo a coprire bene gli spazi in difesa. Per gli22di Guillermo Del Pino e 16 di Maximo Garcia-Plata, che trascinano laal sesto sigillo continentale nella categoria Under 16! Finisce qui: labatte l’per 68-77 e diventa Campione ...