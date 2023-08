LIVE Italia-Spagna 32-41 | Finale Europei basket U16 in DIRETTA | Azzurri in difficoltà | Furie Rosse avanti di nove lunghezze all’intervallo lungo

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Giovanni Granai non va a segno: dopo 20? laè ancora32-41! Time-outper organizzare l’ultima azione del primo tempo! 32-41 Penetrazione micidiale di Guillermo Del Pino: +9! 32-39 3/3 di Francesco Carnevale: ottima uscita deglidal minuto di sospensione e -7! 29-39 Daniel Balde sfrutta il tabellone e segna: massimo vantaggio in doppia cifra per la! Time-out immediato di Giuseppe Mangone. 29-37 Dentro entrambi i liberi di Maximo Garcia-Plata: +8 per gli iberici! Fallo antisportivo commesso da Patrick Hassan! 29-35 Canestro dal pitturato di Alberto Blanco: nuovo +6a meno di quattro minuti dalla seconda sirena1 29-33 Penetrazione ...

LATINA - Lazio e Latina in campo per ricordare Vincenzo D'Amico, campione d'con i biancocelesti del 1974 e molto legato alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Segui la diretta della ...A disposizione: Reti: Le dichiarazioni di Bisoli alla vigilia " La partita di Coppadi lunedì prossimo sul campo della Sampdoria per noi costituirà un primo esame, che non è però di quelli che ...I biancocelesti quest'anno saranno impegnati anche su due altri fronti: Coppae Champions League. Il Latina si appresta ad iniziare il campionato di Serie C. Tabellino in tempo reale [ ...

LIVE - Italia vs Portorico, la diretta: 1° quarto, l'ultima in Italia di Datome Pianetabasket.com

PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...Dopo la sconfitta di misura contro la Croazia per la Nazionale Under 16 Femminile nella seconda giornata del Campionato Europeo di categoria che ha preso il via a Smirne, ...