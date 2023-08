LIVE Italia-Porto Rico | amichevole basket in DIRETTA | altra squadra che potremmo ritrovare al Mondiale

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABenvenuti amici di OA Sport appassionati dialladi, ultimain terrana per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco ad appena 11 giorni da-Angola, esordio. Luigi Datome, capitano azzurro, giocherà la sua ultima partita con la maglia dell’, davanti al pubblico di casa. Il cestista sardo infatti si ritirerà a fine stagione e questi Mondiali saranno l’ultimo grande appuntamento con la Nazionalena. Ci sarà dunque l’omaggio a uno dei giocatori più significativi dell’epoca, che purtroppo non è riuscito a portare a casa un grande titolo con ...

Prima gara ufficiale per il Palermo di Corini, che fa il suo esordio contro il Cagliari nei trentaduesimi di Coppa Italia alla 'Unipol Domus Arena'. LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio alle ore ... allo Stadio 'Marc'Antonio Bentegodi' di Verona, andrà in scena Hellas Verona - Ascoli, match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022 - 2023. Calcio di inizio previsto per le ...

Cosenza-Sassuolo si giocherà domenica 13 agosto alle 18:00 e sarà un match importante per la Coppa Italia: