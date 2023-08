LIVE Italia-Porto Rico 98-65 | amichevole basket in DIRETTA | tutto facile per gli azzurri nella serata di Luigi Datome

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.05 Per questa. Non resta che darvi appuntamento alle prossime due amichevoli dell’in Cina contro Brasile e Nuova Zelanda, prima dell’esordio mondiale contro l’Angola del 25 agosto alle 10.00. Un saluto sportivo! 23.02 Atteggiamento giusto dell’che ha sempre tenuto giù il piede sull’acceleratore, anche dopo che glihanno dilagato. Ladell’ultima partita in suolono diva quindi in archivio. 23.00b.98-65 Il risultato finale! 98-62 Altro uno su due per Procida dopo il canestro di Thompson. 97-60 Procida segna un tiro libero su ...

LATINA - Lazio e Latina in campo per ricordare Vincenzo D'Amico, campione d'con i biancocelesti del 1974 e molto legato alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Segui la diretta della ...I biancocelesti quest'anno saranno impegnati anche su due altri fronti: Coppae Champions League. Il Latina si appresta ad iniziare il campionato di Serie C. Tabellino in tempo reale [ ...L'incontro verrà trasmesso in diretta da Mediaset , che detiene i diritti televisivi per la Coppa, in chiaro su1 ; in streaming su Mediaset Infinity.

LIVE - Italia vs Portorico, la diretta: 3° quarto 29', l'ultima in Italia di Datome Pianetabasket.com

Si chiude una fase della preparazione della Nazionale azzurra in vista della FIBA World Cup 2023 che comincerà a Manila il 25 agosto con questa amichevole con Porto Rico.PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...