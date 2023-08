LIVE Italia-Porto Rico 41-32 | amichevole basket in DIRETTA | azzurri davanti all’intervallo

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55che ènonostante qualche amnesia difensiva, comprensibile trattandosi di un’. Allo offensivo glisi sono scontrati un paio di volta nell’ultimo metro e sotto il ferro contro i lunghi di, tutto sommato però la qualità dei tiri costruiti è ottima. Finisce il primo tempo. 41-32 Fontecchio mette la prima tripla di serata. 38-32 Due su due. Fallo di Melli su Waters. Tiri liberi. 38-30 Melli fino in fondo. Uno e quindici alla sirena. 36-30 Condit spin move vincente. 36-28 Fontecchio servito da Spissu dalla rimessa. 34-28 Recupero di Melli condito dall’assist per Tonut. 32-28 Due su due per Thompson. Tiri liberi per...

LATINA - Lazio e Latina in campo per ricordare Vincenzo D'Amico, campione d'con i biancocelesti del 1974 e molto legato alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Segui la diretta della ...I biancocelesti quest'anno saranno impegnati anche su due altri fronti: Coppae Champions League. Il Latina si appresta ad iniziare il campionato di Serie C. Tabellino in tempo reale [ ...L'incontro verrà trasmesso in diretta da Mediaset , che detiene i diritti televisivi per la Coppa, in chiaro su1 ; in streaming su Mediaset Infinity.

LIVE - Italia vs Portorico, la diretta: 1° quarto, l'ultima in Italia di Datome Pianetabasket.com

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Benvenuti amici di OA Sport appassionati di basket alla Diretta Live di Italia-Porto Rico, ultima amichevole in terra italiana per gli azzurri di Gianmarco Pozzec ...PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...