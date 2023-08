LIVE Inter-Egnatia | amichevole | cronaca e risultato in diretta

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023)è l’incontro valido comeprecampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida l’allenato da Edlir Tetova. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20, si gioca allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ore 20) 19.30 Mezz’ora al calcio d’inizio di, l’che conclude il precampionato della squadra di Simone Inzaghi. Dopo le due partite in Giappone (Al-Nassr e PSG) e quella in Austria mercoledì col Salisburgo si torna in Italia, allo Stadio Paolo ...