LIVE Inter-Egnatia 1-2 | Medeiros su rigore col cucchiaio

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023)è l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida l’allenato da Edlir Tetova. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20, si gioca allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-2 68’ GOL DELL’SEGNA ILCOL. Punizione da destra respinta da Mkhitaryan, poi tiro ribattuto da Lautaro Martinez e per Ayroldi è fallo di mano. Forti proteste. 67’PER L’. 64’ Dall’angolo palla respinta ...