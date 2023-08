LIVE – Cosenza-Sassuolo | trentaduesimi Coppa Italia 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 13 agosto 2023) Latestuale di, match valevole per idi finale della. I ragazzi di Alessio Dionisi, dopo aver rimediato qualche sconfitta di troppo nelle amichevoli precampionato, vogliono dare una grande risposta ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato di Serie A. La compagine calabrese, invece, spera di proseguire sulla strada tracciata nello scorso anno con William Viali, ora sostituito da Fabio Caserta. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 13 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino e diversi approfondimenti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FA ...

Cosenza-Sassuolo si giocherà domenica 13 agosto alle 18:00 e sarà un match importante per la Coppa Italia: qui per Streaming Gratis e Diretta Live