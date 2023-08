LIVE Ciclismo femminile | Mondiali 2023 in DIRETTA | partita la corsa | gruppo compatto

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:15 Anche la sudafricana Zanri Rossouw non ha preso il via. 13:13 Un timido sole fa capolino sulla, ma nuvole nere si scorgono all’orizzonte. Nessun tentativo di scatto nei primi 3 km.trainato dalle olandesi. 13:10 Regolarmente inMarlen Reusser. L’elvetica si era ritirata poco prima della cronometro, ma oggi fa parte del plotone. 13:07 Ultimo Mondiale, almeno per quanto dichiarato, per Annemiek van Vleuten. La quarantenne olandese farà da chioccia per le sue compagne di squadra oppure vorrà ergersi a protagonista? Lo scopriremo nelle prossime ore. INIZIA UFFICIALMENTE LA GARA! 13:02 Inizia il tratto di gara neutralizzato. 13:00 Non è presente al via neppure la svedese Jenny Rissveds. 12:59 L’Italia è orfana di Elisa Longo Borghini. La ...

Mondiali Glasgow 2023: programma, orari, italiani, TV e streaming di oggi (13 Agosto) SpazioCiclismo

In Italia, i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 vengono trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2. Una diretta streaming gratuita è disponibile su RaiPlay. Mentre le piattaforme di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea elité femminile dei Mondiali di Ciclismo 2023. La rassegna i ...