LIVE Ciclismo femminile | Mondiali 2023 in DIRETTA | la corsa inizia sotto un forte temporale

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:45 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta della prova in linea elitèdeiciche inizierà alle 13.00un fortissimo. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della prova in linea elitédeidi. La rassegna iridata pre-olimpica disu strada termina con la gara seniors, in scena come sempre a Glasgow. La favorita assoluta è l’Olanda, anche se l’Italia può giocarsi le sue ...

In Italia, i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 vengono trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2. Una diretta streaming gratuita è disponibile su RaiPlay. Mentre le piattaforme di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea elité femminile dei Mondiali di Ciclismo 2023. La rassegna i ...