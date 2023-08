LIVE Ciclismo femminile | Mondiali 2023 in DIRETTA | Kopecky da sola in testa alla corsa a 5 km dall’arrivo

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 In seconda posizione resiste Ludwig, inseguita da Vollering. 17.08 FLAMME ROUGE PER! 17.07affronta Montrose Street!! 17.06 La belga sta per affrontare per l’ultima volta Montrose Street. 17.04 Aumenta il vantaggio disu Ludwig, la quale resiste in seconda posizione. 17.02 Non molla Ludwig, che ora è a metà strada trae le altre inseguitrici. 17.02 Si stacca Ludwig!ora è daal comando a 5 km dal traguardo. 17.01 ATTACCO DI!! 17.01 Il duo composto dae Ludwig ha 11?di vantaggio. 17.00 6 KM ALL’ARRIVO! 17.00 Lotterientra su Ludwig e tenta di andarsene in contropiede. 16.59 Attacco di ...

...00 Tiro con L'arco Mondiali Hyundai (replica) ore 05:30MTB. Europeo Junior Ciocco Bike ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta) ore 23:40: Mondiali 2023 - 10a giornata (replica) ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... sabato 12 agosto, mentre lunedì 14 agosto, sempre in esclusiva sulla piattaforma distreaming,... la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket di Eleven Sports, l'NFL, il tennis, l'UFC, il...

Rai Sport Sabato 12 Agosto 2023 | Diretta Mondiali Ciclismo, Calcio Femminile - LIVE Streaming Digital-Sat News

Apoteosi per Tom Pidcock: partito dalla quinta fila, l’inglese ha rimontato è si è preso l’oro. Adesso è campione olimpico e campione del mondo… Leggi ...In Italia, i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 vengono trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2. Una diretta streaming gratuita è disponibile su RaiPlay. Mentre le piattaforme di ...