LIVE Ciclismo femminile | Mondiali 2023 in DIRETTA | il gruppo stoppa ogni tentativo di fuga

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:41 Cresce l’andatura delle protagoniste. Si susseguono i vari attacchi ma ancora non si è creata lagiornaliera. 13:38 Ripresa Kvasnikova. In corso attacchi e contrattacchi in testa al. Ci prova l’ungherese Blanka Vas. 13:35 Grande controllo tra le favorite, complice anche l’asfalto reso viscido dagli scrosci di pioggia. Diverse infatti già le scivolate, che fortunatamente non hanno provocato conseguenze alle atlete. 13:32che reagisce dopo qualche km anche aldella ceca. Attacco in solitaria destinato dunque a durare poco. 13:29 La prima evasione dal plotone è della ceca Eliska Kvasnivkova. Per lei circa 10 secondi di margine sul. 13:26 Primi tentativi diprontamente ...

Mondiali Glasgow 2023: programma, orari, italiani, TV e streaming di oggi (13 Agosto) SpazioCiclismo

In Italia, i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 vengono trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2. Una diretta streaming gratuita è disponibile su RaiPlay.