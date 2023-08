LIVE Ciclismo femminile | Mondiali 2023 in DIRETTA | fuga di 7 atlete senza azzurre a 125 km dall’arrivo

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 Bredewold (NED), Cant (BEL), Labous (FRA), Chabbey (SUI), Deignan (GBR), Moolman (RSA) e Vas (HUN). Queste le 7al comando con un margine di 35 secondi sul gruppo 14:00 Si staccano tantissimesulla salita di Crow Rod. A sorpresa è già attardata l’olandese Marianne Vos. 13:56 Esaurito il tentativo di Paladin, che si rialza sotto l’impulso della nazionale tedesca di Liane Lippert. 13:53 Contrattacco di Soraya Paladin. L’azzurra in solitaria parte a caccia delle battistrada sulle prime rampe di Crow Rod. 13:50 Aumenta a dismisura il margine delle 7 fuggitive. Gap che sfiora il minuto a 125 km. 13:47 Bredewold (NED), Cant (BEL), Labous (FRA), Chabbey (SUI), Deignan (GBR), Moolman (RSA) e Vas (HUN). Questa la composizione del ...

Mondiali Glasgow 2023: programma, orari, italiani, TV e streaming di oggi (13 Agosto) SpazioCiclismo

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea elité femminile dei Mondiali di Ciclismo 2023.