LIVE Ciclismo femminile | Mondiali 2023 in DIRETTA | Chabbey tenta l’azione solitaria a 5 giri dal termine

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Il gruppo è guidato da Elena Cecchini.ha 15? di vantaggio. 15.20 Caduta per Brodie Chapman, che è costretta al ritiro tra le lacrime. 15.18 70 km al traguardo. 15.16 Nel gruppo ci sono esattamente 30 atlete. L’Italia è la nazione più rappresentata con 5 atlete. 15.15 Secondo passaggio sul traguardo.passa in testa con 14? sul gruppo. 5all’arrivo. 15.14 Andatura del gruppo dettata da un’atleta belga su Montrose Street. 15.14 Sono trascorse 2 ore di corsa. Le atlete hanno percorso 81 km alla velocità media di 40.3 km/h. 15.13 Attacco di Elise(SUI). La svizzera ha guadagnato una cinquantina di metri sul gruppo. 15.12 Quest’ultima accelerazione ha selezionato nuovamente il gruppo. 15.11 Scatto di Anna Henderson ...

LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2023 in DIRETTA: Olanda favorita, l'Italia punta su Balsamo e Persico OA Sport

In Italia, i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 vengono trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2. Una diretta streaming gratuita è disponibile su RaiPlay. Mentre le piattaforme di ...