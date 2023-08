L' Italbasket stende in amichevole il Portorico 98-65

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 13 agosto 2023) A Ravenna festa per il team di Pozzecco e per capitan Gigi Datome. RAVENNA - Festa azzurra al Pala De André di Ravenna. L'di Gianmarco Pozzecco ha conquistato il quinto successo in altrettanti test preMondiali disputati, battendo per 98-65 il. Nel match di stasera 16 punti per F