L' Inter batte 4 - 2 l' Egnatia in amichevole

(Di domenica 13 agosto 2023) L'chiude il precampionatondo per 4 - 2 gli albanesi dell'nell'ultimaprima dell'esordio in Serie A. I nerazzurri sono andati sotto con una rete di Dwamena dopo 6', ...

L'esordirà in campionato contro il Monza sabato 19 agosto a San Siro. . 13 agosto 2023L'4 - 2 in amichevole l'Egnatia con i gol di Barella, Lautaro (doppietta) e Stabile, tutti da 6,5. Peggiore Thuram da 5. Le pagelle di Riccardo ...Il tecnico ex Juventus e, al momento senza panchina dopo il suo addio al Tottenham, ha infatti già guidato la nazionale agli Europei del 2016 , ottenendo buoni risultati. L'ultimo nome che è ...

Amichevoli: Inter batte 4-2 in rimonta l'Egnatia - Sportmediaset Sport Mediaset

L' Inter chiude il precampionato con una vittoria. Al 'Paolo Mazza' di Ferrara i nerazzurri infatti superano in rimonta l'Egnatia, club albanese di prima divisione, col punteggio di 4-2 nell'ultima ...L'Inter chiude il precampionato battendo per 4-2 gli albanesi dell'Egnatia nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A. I nerazzurri sono andati sotto con una rete di Dwamena dopo 6', trovand ...