Liga | Getafe-Barcellona 0-0 Risultati prima giornata

(Di domenica 13 agosto 2023) I campioni di Spagna bloccati all'esordio Ilcampione di Spagna non va oltre lo 0-0 sul campo delnel match in calendario per ladella2023-2024. I catalani vengono bloccati in una sfida spigolosa, caratterizzata da un’espulsione per parte e chiusa dalla discutibile decisione finale dell’arbitro, che in pieno recupero non assegna – nonostante il ricorso al Var – un rigore agli ospiti.: Almeria-Rayo Vallecano 0-2; Siviglia-Valencia 1-2; Real Sociedad-Girona 1-1; Las Palmas-Mallorca 1-1; Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2; Celta Vigo-Osasuna 0-2; Villarreal-Betis Siviglia 1-2;0-0. Lunedì 14 agosto: Cadice-Alaves; Atletico Madrid-Granada. ...

