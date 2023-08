Liga 2023 2024 | un Barcellona nervoso pareggia col Getafe Vittorie esterne per Betis e Osasuna

(Di domenica 13 agosto 2023) Si apre con un pareggio ladel, che non va oltre lo 0-0 sul campo delal termine di un match molto intenso. Il Barca è in 10 dal 42° a causa dell’espulsione di Raphinha, ma perdono l’uomo in più i padroni di casa al 57° quando Jaime Mata si fa espellere per doppia ammonizione. Al 70° c’è il tempo per un rosso dalla panchina anche per uno Xavi estremamente. Le sostituzioni non sortiscono effetti e la sfida termina a reti bianche nonostante il corposo recupero assegnato. Negli altri due incontri di giornata arriva una vittoria in trasferta dell’, che espugna Vigo superando 2-0 il Celta con le reti – una per tempo – di Garcia e Gomez. Successo fuori casa anche per ilsul campo sempre ostico del ...

La partita Getafe - Barcellona di domenica 13 agosto in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 1° giornata della La Liga 2023-2024 GETAFE - Domenica 13 agosto al Coliseum Alfonso Perez andrà in scena Getafe - Barcellona, gara valida per la prima giornata della La Liga 2023-2024: calcio di inizio alle ore 21:30.

VILLARREAL (SPAGNA) - Colpo grosso dell' Osasuna che sbarca la tana del Celta Vigo con un secco 2-0. Nel primo tempo va a segno Ruben Garcia, con un bel colpo di testa da posizione ravvicinata. Nella ...Esordio sulla carta agevole per Simeone contro la squadra che ha vinto lo scorso campionato di seconda divisione iberica ...