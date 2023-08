L’idea del Governo Meloni | detenzione differenziata per sopperire all’affollamento delle carceri

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 agosto 2023) Il temaè una questione annosa, tornata alla ribalta in queste ore a seguito dei 3 decessi in solo 2 giorni. Due donne si sono tolte la vita (una si è suicidata, l’altra si è lasciata morire di fame e di sete) nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Un uomo si è impiccato nella sua cella nella carcere di Rossano. Il Ministro Nordio si è recato a Torino per manifestare la solidarietà del. “Ogni suicidio in carcere è un fardello che ci angoscia” ha dichiarato Carlo Nordio. Il problemaè grave e servono soluzioni urgenti compatibili con i vincoli di bilancio dello Stato. L’ex magistrato punta sulla. “Tra i detenuti molto pericolosi – spiega Nordio – e quelli di modestissima pericolosità ...