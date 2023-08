(Di domenica 13 agosto 2023) Il liceo Virgilio di Empoli ha chiesto la trascrizione di alcuni testi scolastici per agevolarla nello studio. La Città Metropolitana ha affidato l'incarico alla specializzata biblioteca per ciechi ...

Il liceo Virgilio di Empoli ha chiesto la trascrizione di alcuni testi scolastici per agevolarla nello studio. La Città Metropolitana ha affidato l'incarico alla specializzata biblioteca per ciechi ...Per le strade del centro storico, per tutta la giornata, saranno allestiti standoggettistica, collezionismo, numismatica,, stampe, dischi, vintage, modernariato, artigianato e creazioni d'...la riapertura delle scuole a settembre, si prevede che i genitori dovranno affrontare un ... A questo si aggiungono ulteriori costi legati all'acquisto deidi testo (+45 euro), portando l'...

Libri con caratteri ingranditi, un aiuto per l'alunna ipovedente LA NAZIONE

ed EZ, il fratello piccolo di ET con la voce in falsetto («Eccomi. Sono io. Ti ricordi di me»). E nel 1998 pubblicava anche Il libro degli strafatti. Le cento notizie più divertenti dell’anno (e le ...L’amichevole degli Azzurri contro Portorico sarà l’ultima di Datome prima del Mondiale e del ritiro. Una carriera iniziata con la Santa Croce a 15 anni e conclusa a Milano: il «Gesù» dei canestri che ...