Li Somari – Tivoli

(Di domenica 13 agosto 2023) LiVicolo delle Erbe, 7 – 00019– Roma Telefono: 0774/282499 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 7/19€, quinto quarto 3/16€, primi 12/15€, secondi 14/25€, dolci 5/8€ Chiusura: Martedì e Mercoledì a pranzo OFFERTA Una passeggiata a, città ricca di monumenti e reperti archeologici interessanti, può essere lo spunto per una piacevole gita fuori porta che includa non soltanto una visita culturale ma pure una gradita sosta gastronomica. Noi le abbiamo fatte entrambe, fermandoci a mangiare in questa nuova trattoria aperta poco prima dell’estate e situata nel centro storico cittadino. Il nome lo si deve all’antico utilizzo dei locali, pare infatti che moltissimi anni fa fosse un ricovero per asini. Ora è una bella osteria contemporanea che, nella struttura architettonica, ha mantenuto degli ...