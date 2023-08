L' ex marito vuole costringerla a un rapporto | lei lo evira

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - In principio fu Lorena Bobbitt. Nel 1993 la sua storia lasciò sgomenta l'America e fece il giro del mondo. Aveva reagito alle violenze delprivandolo della sua "arma". Per la prima volta, con tanto clamore, si parlò dizione. Perché era stata una donna, non in uno scatto d'impeto, ma con un piano ben preciso. Lorena aveva atteso che ildi addormentasse per svegliarlo nel modo più cruento. Gli tagliò parte del pene, che poi gettò dal finestrino dell'auto. Ha cercato di costringere l'ex moglie ad avere unsessuale ma lei si è difesa e lo ha parzialmenteto. Un caso che fece scuola, e anche proseliti. A trent'anni esatti di distanza la storia si ripete. Un caso analogo è accaduto a Marghera, in provincia di Venezia. Ma i protagonisti sono due cittadini stranieri ...

AGI - Ha cercato di costringere l'ex moglie ad avere un rapporto sessuale ma lei si è difesa e lo ha parzialmente evirato . È accaduto a Marghera , in provincia di Venezia. Protagonisti due cittadini ......

