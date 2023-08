Lecce | UFFICIALE | Ceesay va in Arabia

(Di domenica 13 agosto 2023) Nuovo acquisto per i club della Saudi Pro League. Si tratta dell'ormai ex attaccante del, che saluta la Serie A. L'annuncio...

comunica che, il calciatore Assan Ceesay ha raggiunto l'accordo con il Damak F. C. Saudi Club. La società giallorossa ha autorizzato il calciatore, dopo la gara odierna, a raggiungere la sede ...

UFFICIALE - Lecce, Ceesay lascia il Fantacalcio e vola in Arabia Saudita

Un rinforzo per Roberto D'Aversa. Il Lecce ha definito l'accordo con il Valenciennes, club di Ligue 2, per il trasferimento nel Salento del 22enne centrocampista Mohamed Kaba.Da subito principale obiettivo per il dopo Hjulmand, il francese sarà un nuovo centrocampista del Lecce Dopo l’accelerata degli scorsi giorni e l’essere ad un passo che vi avevamo anticipato stamattin ...