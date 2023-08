Lecce | le pagelle di CM | Almqvist segna alla prima | Banda ispirato

Lee i voti di- Como 1 - 0, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Un gol di Almqvist al 27 regala il passaggio del turno al, che sfiderà il Parma ai sedicesimi.Sportface vi racconterà in tempo reale il campionato di Serie A 2023/2024 con classifiche,, ...su Dazn ore 18.30 Sassuolo - Atalanta su Dazn ore 20.45 Udinese - Juventus su Dazn ore 20.45...Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti di questo appuntamento da non perdere.- Spazio al 4 - 3 - 3 con Almqvist favorito per ...

Lecce-Como 1-0, le pagelle: Almqvist decisivo all'esordio, Banda ispirato. Semper reattivo TUTTO mercato WEB

Falcone 6: non deve fare dei veri e propri miracoli ma in un paio di occasioni deve comunque rispondere presente da par suo, festeggiando, oltre la vittoria, ...Come ha giocato la difesa del LecceWladimiro Falcone 6Un brivido per tempo, per il resto corre pochi rischi. Valentin ...