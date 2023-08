Lecce | il mercato di Corvino | visite per Kaba Ceesay al Damak

(Di domenica 13 agosto 2023) Pantaleosi sta scatenando sulpiazzando alcune entrate ed anche alcune uscite. Il rinforzo per il centrocampo delsarà Mohamed, che arriverà dal Valenciennes e che avrà il ruolo, abbastanza complicato, di non far rimpiangere uno totem per i giallorossi delle ultime stagioni, ossia Hjulmand. Per un’entrata c’è anche un’uscita in casa. Infatti, nelle ultime ore sempreha chiuso la cessione di Assanha invece raggiunto l’accordo con ilF.C. Saudi Club. Tutto ciò confermato da una nota dallo stesso club: “La società giallorossa ha autorizzato il calciatore, dopo la gara odierna (l’amichevole delle 21 con il Como, ndr), a raggiungere la sede del club Saudita al fine di sottoporsi alle ...

Lecce, D'Aversa: 'Ceesay ha vissuto momenti difficili per via del mercato, ma ora è con noi' Calciomercato.com

Un rinforzo per Roberto D'Aversa. Il Lecce ha definito l'accordo con il Valenciennes, club di Ligue 2, per il trasferimento nel Salento del 22enne centrocampista Mohamed Kaba."L’U.S. Lecce comunica che, nelle prossime ore, il calciatore del Valenciennes, Mohamed Kaba (classe 2001), sarà a Lecce per sottoporsi ...