Lecce-Como | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 13 agosto 2023) Giocano oggi. Squadre in campo oggi alle 21 per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

scendono in campo oggi, domenica 13 agosto 2023 alle ore 21 per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Una gara importante per entrambe le squadre che potrà dare indicazioni per l'...Ilsfida in casa ilin occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024 . La sfida è in programma alle 21:00 di domenica 13 agosto. Uno scontro tra categoria, tra la i padroni ...Parte ufficialmente la stagione 2023 - 2024 deldi D'Aversa. Salentini in campo senza Hjulmand e con Strefezza falso ...

Le partite della Coppa Italia 2023-24 sono in mano al gruppo Mediaset che garantirà la visione in chiaro. Il match tra Lecce e Como sarà visibile in diretta tv su Canale 20, mentre per lo streaming ...Chi passa sfiderà il Parma Prima sfida ufficiale per Lecce e Como, impegnate nel primo turno di Coppa Italia. I salentini, dopo la salvezza raggiunta nel passato campionato, vogliono continuare a sorp ...