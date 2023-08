Lecce | Ceesay si trasferisce in Arabia Saudita | oggi le visite mediche

Assan, giocatore del, si trasferisce in Arabia Saudita al Damak. Ecco il comunicato della società giallorossa Assan, giocatore del, si trasferisce in Arabia Saudita al Damak. Ecco ...... Mohamed Kaba, sarà anelle prossime ore per sottoporsi alle rituali visite mediche. Lo rende noto il club salentino. Il 29enne attaccante gambiano Assanha invece raggiunto l'accordo ...Commenta per primo Nuovo acquisto per i club della Saudi Pro League. Si tratta dell'ormai ex attaccante del, che saluta la Serie A. L'annuncio è arrivato dallo stesso club salentino. Questo il comunicato. 'L'U. S.comunica che, il calciatore Assanha raggiunto l'accordo con il ...

Il francese atteso in Salento nelle prossime ore, il gambiano in Saudi League LECCE (ITALRPESS) - Il 22enne centrocampista francese del ...E' durata soltanto una stagione l'esperienza di Assan Ceesay in Italia. L'attaccante del Lecce, infatti, si appresta a volare in Arabia Saudita. Proprio così perché il club salentino ha accordato la ...