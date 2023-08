Le secrezioni oculari e il loro legame con la salute visiva

(Di domenica 13 agosto 2023) Leche si accumulano agli angoli degli occhi sono costituite da una combinazione di cellule morte, lacrime, muco e particelle di polvere. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, questesono strettamente legate alladegli occhi, in quanto lafunzione è quella di proteggerli, estraendo i sedimenti potenzialmente dannosi dall’interno dell’occhio. Durante il giorno l’occhio produce lacrime per mantenere idratata la superficie oculare e rimuovere eventuali particelle o sporcizia; queste lacrime, insieme alle cellule morte e al muco prodotto dalle ghiandole delle palpebre, si accumulano negli angoli degli occhi mentre dormiamo e si seccano, presentandosi al risveglio sotto forma di cispe. Questo processo è del tutto naturale, ...

...in quanto invia all'apparato digerente segnali che lo inducono a stimolare particolari... In ultimo, scorie e scarti vengono inviati nel colon e da qui eliminati, attraversofeci. La ...Questi microrganismi hanno la capacità di convertiredelle ghiandole sudoripare in diversi composti chimici volatili, che attiranozanzare in grande quantità. Sudore e temperatura ...... che rende loro molto più facile attaccare e annichilireloro vittime. Sì, perché questi vermi sono degli implacabili predatori , che grazie alleappiccicose, ai loro peli e ai loro ...