Le pagelle di Chelsea-Liverpool 1-1 | spettacolo a Londra!

(Di domenica 13 agosto 2023) Riportiamo ledel match tra. A Stamford Bridge, va in scena il match più atteso di questo weekend calcistico internazionale. I Reds di Klopp con un centrocampo tutto nuovo partono forte con il ritorno al goal di Luis Diaz, gli ospiti si vedono annullato il raddoppio per un fuorigioco di Salah. I Blues di Pochettino reagiscono alla grande e agguantano il pareggio con il primo goal di Disasi. Nel secondo tempo regna l’equilibrio nonostante ritmi altissimi, risultato giusto vista la prestazione di entrambe le due big della Premier League. LediPrima di analizzare ledi giocatori e allenatori di, ecco il voto del direttore di gara. Taylor 6,5 – Dopo la ...

Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei ... Dubbio tra Pasalic ed Ederson con l'exal momento favorito per supportare le due punte. ...E TABELLINO GLI HIGHLIGHTS RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I Citizens partono subito bene creando ... Quest'ultimo compie un altro grande intervento sull'exanche al 40 , disinnescando una ...Ledel Milan dopo il k.o con il Real Madrid, questi i top e flop dei rossoneri: TOP Romero ... Il bagaglio tecnico dell'esterno offensivo arrivato dalnon è certo in discussione. Deve ...

Premier League: Chelsea-Liverpool, Brentford-Tottenham 2-2 La Gazzetta dello Sport

Monza-Milan, le pagelle dei rossoneri: Pulisic e Reijnders i migliori, bene anche Loftus-Cheek Ecco le pagelle di Monza-Milan, sfida amichevole valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi e terminata ...