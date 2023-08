Le Hawaii distrutte dal peggiore incendio degli ultimi 100 anni negli Usa

Leggi su velvetmag

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo almeno tre giorni di vastissimi incendi fuori controllo le isole– una sorta di ‘paradiso terrestre’ per la bellezza della natura e la biodiversità delle specie viventi – hanno cambiato volto. Sono. Le vittime accertate sono almeno 89, più delle 85 del rogo in California del 2018. Anche per questo quelli dell’agosto 2023 passeranno alla storia come i peggiori incendi100Stati Uniti. Il bilancio dei morti e dei d, purtroppo provvisorio, è con ogni probabilità destinato ad aumentare. “Senza dubbio ci saranno altri morti” ha dichiarato il governatore Josh Green. Lahaina, sull’isola di Maui,, 11 agosto 2023. Foto Ansa/Epa, cosa è successo Ci sono circa mille dispersi e i ...