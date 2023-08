Le dimissioni di Mancini? Parla la madre | Non è l' ultimo arrivato | c' è una ragione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) "Non sapevo niente. È una cosa che è maturata lì, all'interno credo della federazione. Non lo so. Se ha preso questa decisione ci sarà unae la spiegherà lui". Are è Marianna, mamma di Roberto, raggiunta telefonicamente da Tv Marche. "Questo momento lo vivo benissimo - ha aggiunto -. Ne ho vissuti talmente tanti di questi momenti che non mi fa paura più niente. Roberto non è l'".ndo dell'esperienza del figlio alla guida della nazionale ha detto che è stata "bella, anche perché hanno vinto l'Europeo ed erano tanti anni che on si vinceva". "È stata un'esperienza bellissima", ha poi concluso.oggi 13 agosto, come annunciato da Libero in esclusiva e poi confermato dalla Figc a stretto giro ha dato le ...