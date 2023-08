L’attacco hacker con le ragazze hot regala boom di like al Comune di Bacoli | e il sindaco ironizza con i meme 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiChiamasi eterogenesi dei fini, teoria per descrivere conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali. La formulò il filosofo tedesco Wilhelm Wundt nel diciannovesimo secolo, ma tra i primi a intuire il fenomeno vi furono Machiavelli e Vico. Da oggi, trova piena cittadinanza a, per bocca delJosi Gerardo Della Ragione. “di! Non tutti i mali vengono per nuocere” esulta il primo cittadino sul social. Succede che due giorni fa la pagina Facebook ufficiale delflegreo è stataata. Al posto dello stemma municipale e delle bellezze naturali e artistiche di, sono comparsi foto e video a luci rosse. Non più, insomma, il lago Fusaro e la celebre Casina Vanvitelliana. Ma...