Latina-Lazio oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2023

(Di domenica 13 agosto 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole come ultimad’avvicinamento della squadra biancoceleste verso la prima giornata del campionato di Serie A/2024. Gli uomini di Maurizio Sarri, dopo la doppia sconfitta con Aston villa e Girona, hanno bisogno di rialzare la testa e portare a casa una vittoria incoraggiante a una settimana dall’inizio del campionato. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 13 agosto e sarà disponibile solamente suStyle Channel acquistando uno dei pacchetti disponibili o il singolo evento nella parte pay per view. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino ed alcuni ...

Ultimo test estivo per la Lazio, prima dell`inizio del campionato. Domenica alle ore 21:00, pre partita dalle 20:00, i biancocelesti affronteranno il Latina allo stadio Francioni del capoluogo pontino ...Per il calciomercato della Lazio si guarda anche in ottica cessioni, dopo il ritorno di Luca Pellegrini e la trattativa in fase avanzata per Nicolò Rovella della Juventus. L'Arabia Sudita, che a suon ...