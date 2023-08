ROMA - A una settimana dall'esordio in campionato sul campo del Lecce ladi Maurizio Sarri scenderà in campo oggi (ore 21) al 'Francioni' , dove sarà ospite delnel 'Memorial Vincenzo D'Amico' organizzato per ricordare l'ex capitano biancoceleste scomparso il ...ROMA - Ultima amichevole prima del debutto in Serie A per la(attesa domenica 20 agosto a Lecce), ospite nella serata di oggi (13 agosto, ore 21) delnel memorial dedicato all'ex capitano biancoceleste Vincenzo D'Amico , nato proprio nella città ...in campo per ricordare Vincenzo D'Amico, campione d'Italia con i biancocelesti del 1974 e molto legato alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo test ...

Latina-Lazio nel nome di D'Amico: dove vederla in tv Corriere dello Sport

LATINA: Cardinali, Ercolano, Di Livio, Sannipoli, Cittadino, Fella, De Santis, Serbouti, Fabrizi, Riccardi, Rocchi. All. Di Donato. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari ...Amichevole pre-campionato Domenic 13 agosto 2023, ore 21.00 Stadio Domenico Francioni, Latina Latina - Lazio LATINA: Cardinali, Ercolano, Di Livio, Sannipoli, Cittadino, Fella, ...