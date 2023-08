Latina | bagnino scopre un' antica anfora romana sul lungomare

(Di domenica 13 agosto 2023) Archeologo per caso. È successo lo scorso venerdì mattina quando un bagnante che passeggiava sul bagnasciuga disi è imbattuto nel collo di un'che sembrerebbe risalire al II secolo a.C., immediatamente consegnato alla Guardia Costiera per effettuare tutte le verifiche necessarie. L'uomo ha allarmato ilpiù vicino, uno degli assistenti bagnanti della Cooperativa Blue Work Service, che gestisce il servizio di sorveglianza e soccorso in mare sulle spiagge libere del comune di: il ragazzo ha immediatamente abbandonato la sua postazione e, prima che qualcuno potesse appropriarsi del reperto, ha raccolto con enorme cautela il collo d', mettendolo in sicurezza e contattando l'ufficio marittimo della Guardia Costiera.

