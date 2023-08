L’Ascesa inarrestabile dell’Industria dei videogiochi

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 13 agosto 2023) Spinta dall’innovazione e dall’entusiasmo globale, l’industria deitraccia la suaascesa nell’immaginario collettivo e nell’economia moderna Negli ultimi decenni, l’industria deiha attraversato un’esplosione senza precedenti, trasformandosi da un settore di nicchia a un gigante globale che influenza la cultura, l’economia e la società stessa. I, un tempo considerati semplici passatempi per adolescenti, sono ora una forza trainante nell’ambito dell’intrattenimento e dell’innovazione tecnologica. Un Mercato in Costante Crescita L’industria deiè un settore in continua crescita. Nel 2020, ha superato il valore di 159 miliardi di dollari, con una previsione di ulteriore crescita nei prossimi anni. Titoli come “Fortnite”, “League of ...