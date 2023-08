Lamezia Terme | al bar dell' aeroporto compare un cartello tradotto malissimo | Cassa chiusa diventa

(Di domenica 13 agosto 2023) Quello diè il principalea Calabria, insieme a quello di Reggio. In uno dei bar presenti al suo interno, i dipendenti hanno posizionato unper avvisare che laera. La traduzione, però, può confondere anche un madrelingua inglese. In Calabria ci sono tre aeroporti civili aperti al traffico commerciale nazionale e internazionale: quello più a Nord è il 'Pitagora' di Crotone; leggermente più a sud, sull'altra costa, c'è lo scalo di, mentre all'estremo suda regione è situato l'o 'Stretto', nel comune di Reggio Calabria. Il più trafficato dei tre, per ampio distacco, è quello di...

Dal 1975 al 1980 è stato Consigliere Comunale della Città die Consigliere d'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro. I funerali avranno luogo presso la Cattedrale di ...Continua con energia e fantasia, l'Estate di Gusto della Seconda edizione del "Festival del Turismo Sostenibile", organizzato dal comune dicon il contributo della Regione Calabria (Promozione Della Calabria E Dei Suoi Asset Strategici - Spettacolo E Grandi Eventi - Marketing Territoriale) in partnership con la Pro Loco ...Nel 21/22 ecco la C Gold a, agli ordini di quello che sarà anche per il prossimo anno il suo coach, Francesco Barilla: una splendida stagione, chiusa a soli due punti dalla capolista, ...

Detenuto di Lamezia trovato morto nel carcere di Rossano, Procura di Castrovillari apre un'inchiesta Il Lametino

Un detenuto di 44 anni, originario di Lamezia Terme, è stato trovato morto nella sua cella del carcere di Rossano, in Calabria. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura di… Leggi ...Inutili i soccorsi giunti sul posto. Accertamenti in corso per chiarire l’esatta dinamica dello schianto mortale ...