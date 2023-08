La sceneggiata della raccolta firme di Pd e M5S sul salario minimo Gara a chi la spara più grossa

(Di domenica 13 agosto 2023) Raccogliere lesul. Parte la– inutile- del Pd, del M5S e delle opposizioni che certo non cambierà di una virgola le condizioni dei lavoratori. In perfetto stile grillino Conte arringa le truppe: “Non ci fermiamo! Da oggi potrete combattere insieme a noi questa battaglia, firmando la petizione popolare che lanciamo ufficialmente domenica 13 agosto insieme alle altre forze di opposizione attraverso il portalesubito.it. Qui di seguito il link con tutte le istruzioni”. Adi retorica si aggiunge la segretaria del Pd Schlein: “Se pensi anche tu che in Italia sia necessario fissare un, mettici una firma! Abbiamo bisogno del vostro supporto. È semplice, è immediato, basta ...

... Giuseppe Canfora; silenzio che stride con la chiassosache fu montata dallo stesso Partito Democratico in occasionevicenda Montaruli, nella forma e nella sostanza meno grave, che ...In effetti, appare quanto meno singolare questa mossa qualche ora dopotelevisiva" dal titolo "appunti dall'agendaPresidente", dove era stato giudicato negativamente dalla ...... Giuseppe Canfora; silenzio che stride con la chiassosache fu montata dallo stesso Partito Democratico in occasionevicenda Montaruli, nella forma e nella sostanza meno grave, che ...

La sceneggiata della raccolta firme di Pd e M5S sul salario minimo ... Secolo d'Italia

«Sono un garantista vero ma francamente un sindaco di una città condannato in via definitiva a due anni di galera per tentata concussione ...La Presidente non si smentisce con abile ricorso a un linguaggio fascinoso e di apparente comprensione per le opposizioni messe in qualche modo nella difficoltà di respingere da subito questa tattica ...