La scelta per Frosinone è fatta | Garcia sorprende tutti

(Di domenica 13 agosto 2023) Il tecnico francese ha deciso, l’ultima amichevole del Napoli non ha lasciato dubbi in vista dell’esordio in campionato La prossima sarà per il Napoli una stagione storica, nel bene o nel male. La terza nella storia azzurra con il tricolore sul petto, una stagione di conferme. Rudidovrà dimostrare che Luciano Spalletti non è stato l’unico fattore che ha portato alla vittoria del campionato l’anno scorso. Il Napoli dovrà confermare il proprio dominio nella Serie A, ma anche dare una scossa al proprio percorso europeo. L’anno scorso la fase a gironi aveva entusiasmato società e tifosi, con alcune prestazioni straordinarie, ad esempio quella con il Liverpool. L’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Milan, però, non è andata giù alla squadra che adesso ha voglia di rifarsi. Il 31 agosto ci saranno i sorteggi dei gironi di Champions League, ...