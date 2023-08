La rivoluzione parte da noi | c’è speranza nel Nobel per la Pace di Malala Yousafzai

Leggi su quifinanza

(Di domenica 13 agosto 2023) La storia del premiomerita d’essere raccontata ancora e ancora, per evitare a tutti i costi che la memoria si affievolisca e le nuove generazioni non sappiano. Il suo è un esempio di cruciale importanza, un promemoria all’animo di tutti noi: laappartiene ai singoli gesti di protesta. Aveva soltanto 11 anniquando iniziò a scrivere un blog per la BBC. Una storia a dir poco complessa, la sua, o per meglio dire una vita. Raccontava la vita scolastica a Mingora, chiamata a fronteggiare quotidianamente l’editto dei Talebani del 2009, che obbligava alla chiusura delle scuole femminili. In un mondo in cui gridare la propria verità al mondo, la propria quotidianità, è peccato, il suo attivismo dichiarato contro l’estremismo le è quasi ...