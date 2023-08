La rivedo solo se Altro che dialogo | la Schlein attacca la Meloni

ROMA " "Per ora nessuno ci ha invitato. Ma stannoprendendo tempo, perchè non hanno nè risposte alla nostra proposta di legge, nè proposte loro da avanzare. Il Cnel è un'istituzione prestigiosa, ma non può essere la Terza Camera nè un governo ...ROMA - "Per ora nessuno ci ha invitato. Ma stannoprendendo tempo, perché non hanno né risposte alla nostra proposta di legge, né proposte loro da avanzare. Il Cnel è un'istituzione prestigiosa, ma non può essere la Terza Camera né un governo ...''il Cnel non è la Terza Camera,Melonise ha proposte serie''. Così Elly Schlein segretara del Pd sul salario minimo in un'intervista a **Repubblica** ''Per ora nessuno ci ha invitato - dice - il Cnel è un'istituzione ...

