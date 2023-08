(Di domenica 13 agosto 2023) Tutto l’anno si ‘destreggiano’ in disposizioni di case e uffici progettati per il comfort di chi usa la destra come mano dominante. I‘sopportano’ porte, cucine, lavelli, mouse per computer, tastiere e scrivanie in molti casi a misura di destrimani e centinaia di volte al giorno si contorcono usando strumenti (tra i più complessi gli apriscatole e le forbici) al contrario rispetto allaprospettiva (come le chitarre). Al ristorante poi, tocca sempre invertire le posate. Ma il 13è ilgiorno della. Questainternazionale è stata istituita ufficialmente dal club londinese Lefthanders International nel 1992 e trae origine da una ricorrenza legata alsmo che risale al 1973. Lainternazionale è stata ...

(Leggi qui Mantra, questionari per città con i piedi per terra e "tartarughine alla" ). C'... Ergo il Comune di Latina sta ben oltre i due sessi e si scopre dalla partediritti civili . Ben ...... di limitare l'uso del contante , in quanto la pensione non potrà essereallo sportello ... si trattacasi in cui il pensionato dimora presso case circondariali, congregazioni religiose o ..."O ti spogli o te ne vai" è la sintesi della campagna lanciata dalla Federazione naturista della Catalogna, esasperata dalla crescente presenza di turisti in costume sulle spiagge tradizionalmente ...

La riscossa dei mancini: il 13 agosto è la loro giornata. Sapete che sono i più bravi a letto - Luce Luce

PADOVA - Imu non pagata, il Comune preme l’acceleratore nella lotta all’evasione. Lo scorso 21 luglio, il settore Tributi di Palazzo Moroni ha comunicato di aver notificato ...METEO SINO AL 18 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone inizia a farsi sentire in modo sempre più deciso sull’Italia, con meteo stabile e ...