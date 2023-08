La ricerca spirituale di Hermann Hesse | i libri da riscoprire

Leggi su quifinanza

(Di domenica 13 agosto 2023) Ci sono autori che molti conoscono unicamente per nome. Per alcuni lettori, soprattutto giovani, diventa difficile approcciarsi alla lettura di testi come quelli di. A spaventare è l’aura che ruota attorno a essi. Una volta accettata la sfida, però, ci si renderà conto di quanto possa essere rivoluzionaria, per sé, l’esperienza del confronto con uno dei grandi pensatori del Novecento. L’influenza diè stata gigantesca e la consegna del premio Nobel per la letteratura è una consacrazione necessaria per il l’intero ambiente della critica, più che per l’autore tedesco. Si tratta indiscutibilmente di uno scrittore in merito al quale poter parlare di opere che necessitano d’essere lette almeno una volta nella vita. Un pensiero espresso ormai con troppa frequenza, ma che in questo caso ha un vero ...