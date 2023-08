La ragazza e l’ufficiale su Canale 5 | cast e trama delle puntate del 13 agosto

(Di domenica 13 agosto 2023) Stasera su5 in prima serata nuovo appuntamento con Lae l'ufficiale:della serie turca in onda il 13Lae l'ufficiale torna stasera, domenica 132023, in prima serata su5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore., trailerdi questa sera. Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici ...

Latorna stasera , domenica 13 agosto 2023, in prima serata su Canale 5 . La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e'Ucraina e ...Con' undicesima puntata de La- in onda stasera - domenica 13 agosto alle 21.40 su Canale 5 - proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, ...Su Canale 5 dalle 21.19 La. Sono passati otto mesi dall'incendio che ha ridotto in cenere'Hotel Cheref, e Seyit li ha trascorsi in carcere, ingiustamente accusato dell'...