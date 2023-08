La Ragazza e l’Ufficiale | anticipazioni dodicesima puntata di domenica 20 agosto 2023

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 13 agosto 2023) Lae l'Ufficiale S1 Ep34 – In hotel si svolge la festa per la riapertura. Seyit è molto nervoso per la presenza dei soldati inglesi e, in seguito a una discussione con Petro, decide di andarsene. In quel momento un gruppo di resistenti guidato da Lutfu uccide un maggiore inglese e durante la fuga s’imbattono in Seyit, che li aiuta a scappare. Petro, attirato dagli spari, assiste alla scena e rimprovera Seyit perchè si sta cacciando di nuovo nei guai. Sura sostiene le ragioni dell’amico e Seyit va via senza dare spiegazioni. Ormai il legame tra Lutfu e Seyit è consolidato e insieme programmano una spedizione per recuperare delle armi. Al suo rientro in lavanderia, ha un acceso litigio con Sura e sembra che tra loro ormai sia tutto finito. Alla sera Seyit raggiunge Lutfu, che vuole presentargli la donna che ha scelto come sua fidanzata, Murvet. Guzide ...