La Promessa | La Soap Sospesa Per Il Periodo Estivo!

(Di domenica 13 agosto 2023) La: dopo Terra Amara, anche laopera spagnola andrà in pausa per via delle vacanze estive. Ecco che cosa si sa finora… Laè laopera spagnola iniziata all’inizio dell’estate. Ora, Mediaset ha deciso di sospendere quasi tutte le sue, compresa La. L’intenzione è quella di non mandare in onda puntate cruciali proprio neldelle vacanze. Per questo, bisognerà aspettare un po’ per rivedere Jana, Manuel e gli altri protagonisti in azione. La: laoperaneldi Ferragosto! Mediaset ha deciso di mandare in vacanza le suenelestivo, probabilmente per evitare un calo degli ascolti dovuti ...

... domenica 13 agosto in prima serata su Canale 5 Prosegue l'appuntamento con laturca Kurt ... Il suo amico Celil non ha mantenuto ladi farla salire sulla nave. Seyit si reca a casa di ...Nelle prossime puntate de La, Jana scatenerà l'ira del Barone . Le anticipazioni spagnole della, in onda in Italia su Canale5 , ci rivelano che la cameriera cercherà di indagare sul nobile , convinta che lui sia ...Beautiful va in onda in replica per la settimana di Ferragosto 2023 . La puntata dellache vedremo il 13 agosto 2023 , alle ore 13.45 su Canale5 , sarà quindi un episodio già ...visto la...

La Promessa, le trame dal 16 al 18 agosto 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

In concomitanza con le festività nazionali, non è raro assistere a delle variazioni (a volte significative) nei palinsesti televisivi. Anche martedì 15 agosto 2023, giornata di Ferragosto, sarà così e ...La Promessa, la soap opera spagnola si ferma ad agosto 2023: stop alla messa in onda su Canale 5 lunedì 14 e martedì 15 agosto.