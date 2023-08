La prima volta all' Inter di Arnautovic | Balotelli lo definì ' il più folle'

(Di domenica 13 agosto 2023) Markoè a un passo dal ritorno all': nel 2009 - 10, l'annata del Triplete con José Mourinho, si distinse per le bizzarrie fuori dal rettangolo ...

Marko Arnautovic è a un passo dal ritorno all'Inter: nel 2009 - 10, l'annata del Triplete con José Mourinho, si distinse per le bizzarrie fuori dal rettangolo ...Nel 1976 inaugura la stagione della Scala con " Otello " di Verdi, diretto da Carlos Kleiber, per laanche in diretta televisiva Rai; nel 1983 apre con " Turandot " di Puccini, diretto ......dell'accusa sentiti in 84 udienze spalmate in poco meno di 12 mesi e la sentenza nondel 2024. Dopo di che sarà ladei testimoni delle difese. E sempre in autunno potrebbe iniziare l'...

Gosens, prima volta in Germania: all'Union Berlin guadagnerà meno che all'Inter fcinter1908

ROMA - Roberto Mancini parla per la prima volta dopo le dimissioni da CT dell'Italia. L'ex selezionatore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale, poche ore dopo l'addio alla panchina ...Roberto Mancini parla per la prima volta dopo la decisione di dimettersi da CT dell’Italia e lo fa attraverso un post sul suo profilo Instagram: ...